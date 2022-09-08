Insta360 представила камеру X3

Insta360 анонсировала X3, универсальную 360-градусную камеру, которая является преемницей One X2, выпущенной в конце 2020 года. Да, и вместо маленького круглого сенсорного экрана X3 теперь оснащен 2,29-дюймовым прямоугольным дисплеем, который вы можете использовать для предварительного просмотра и просмотра отснятого материала, а также для управления устройством. (По иронии судьбы, самое большое обновление X2 также коснулось дисплея.) При цене 449 долларов X3 немного дороже своего предшественника и по-прежнему имеет такое же максимальное разрешение 5,7K, как и X2. Тем не менее, компания заявляет, что 1/2-дюймовые датчики камеры были обновлены для «большого улучшения разрешения и качества изображения».

Фактические объективы также претерпели несколько изменений — теперь они f/1.9 по сравнению с f/2.0 и будут захватывать более широкую сцену с фокусным расстоянием 6,7 мм, тогда как объективы X2 были 7,2 мм. Камера также поддерживает режим Active HDR Insta360, который пытается захватить максимально возможный динамический диапазон даже при быстром движении. Несмотря на то, что X3 не получил увеличения разрешения для 360-градусных видео, были улучшения для других режимов. При съемке с одним объективом (по сути, в режиме экшн-камеры) X3 может снимать 4K, а у X2 максимальное разрешение — 1440p. X3 также может делать сверхдетализированные 360 фотографий с разрешением 72 мегапикселя. Отличные новости для пользователей, которые снимают такой контент.
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