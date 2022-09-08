Insta360 представила камеру X3

Фактические объективы также претерпели несколько изменений — теперь они f/1.9 по сравнению с f/2.0 и будут захватывать более широкую сцену с фокусным расстоянием 6,7 мм, тогда как объективы X2 были 7,2 мм. Камера также поддерживает режим Active HDR Insta360, который пытается захватить максимально возможный динамический диапазон даже при быстром движении. Несмотря на то, что X3 не получил увеличения разрешения для 360-градусных видео, были улучшения для других режимов. При съемке с одним объективом (по сути, в режиме экшн-камеры) X3 может снимать 4K, а у X2 максимальное разрешение — 1440p. X3 также может делать сверхдетализированные 360 фотографий с разрешением 72 мегапикселя. Отличные новости для пользователей, которые снимают такой контент.