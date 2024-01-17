Intel 300 оказался слишком слабым процессором

Intel 300 оснащён всего двумя P-ядрами на основе архитектуры Raptor Cove и всего четырьмя потоками. Процессор имеет самый низкий TDP во всей линейке (всего 46 Вт), что делает его энергоэффективным в определённых сценариях. Также процессор получил 6 МБ кэш-памяти L3 (3 МБ на ядро) и максимальную тактовую частоту до 3,9 ГГц. И благодаря этим характеристикам в синтетических тестах процессор Intel 300 значительно уступает Core i3-14100 как в одноядерных, так и в многоядерных испытаниях. Разница в производительности достигает 55%, что обусловлено отсутствием у процессора Intel 300 функции Turbo Boost. Так что в конечном итоге это очень слабый процессор, который стоит приобретать разве что для медиацентров или домашнего сервера.