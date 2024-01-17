Intel 300 оказался слишком слабым процессором

Новый процессор Intel 300 представляет собой достаточно странную модель в серии настольных процессоров 14-го поколения компании Intel — многие после анонса нового поколения чипов решили, что это слишком слабое решение. А теперь процессор был официально протестирован, чтобы наглядно продемонстрировать почему двухъядерным процессорам нет места в 2024 году. Стоит понимать, что Intel 300 — всего лишь попытка компании сохранить наследие серии Pentium, только уже на базе более современной архитектуры. Данный процессор является прямым наследником Pentium Gold G7400 и входит в серию Raptor Lake, так что его не следует путать с моделями Alder Lake-N вроде N200, которые представляют собой совершенно отдельную линейку.

Intel 300 оснащён всего двумя P-ядрами на основе архитектуры Raptor Cove и всего четырьмя потоками. Процессор имеет самый низкий TDP во всей линейке (всего 46 Вт), что делает его энергоэффективным в определённых сценариях. Также процессор получил 6 МБ кэш-памяти L3 (3 МБ на ядро) и максимальную тактовую частоту до 3,9 ГГц. И благодаря этим характеристикам в синтетических тестах процессор Intel 300 значительно уступает Core i3-14100 как в одноядерных, так и в многоядерных испытаниях. Разница в производительности достигает 55%, что обусловлено отсутствием у процессора Intel 300 функции Turbo Boost. Так что в конечном итоге это очень слабый процессор, который стоит приобретать разве что для медиацентров или домашнего сервера.
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