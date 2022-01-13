Intel Celeron G6900 не уступил в производительности Core i9 10900K

Всегда стоит искать в Geekbench утечки информации о новом или предстоящем оборудовании, поскольку тестировщики иногда забывают, что Geekbench загружает результаты в таблицу лидеров. Например, только что анонсированный процессор Intel Celeron G6900 — самая младшая модель линейки 12-го поколения, был банально слит в сеть исключительно из-за того, что кто-то при тестировании процессора забыл отключить нужные сервисы. И благодаря этим пользователям стало ясно, что процессор оборудован стандартными ядрами Golden Cove P, благодаря чему этот маленький процессор способен сравниться с мощным Core i9 10900K в однопоточной производительности, хотя и с некоторыми настройками. Celeron G6900 — это двухъядерный процессор с двумя потоками, тактовой частотой 3,4 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3 и TDP 46 Вт. Это, конечно, достаточно слабый процессор, но его стоимость составляет всего 60 долларов — по текущим меркам это очень доступная модель.

Кто-то скажет, что процессор с двумя потоками не должен существовать в 2021 году, и мы в основном с этим согласны, но опять же, это всего 60 долларов, с чем трудно спорить. И согласно результатам тестирования, процессор Celeron G6900 работал в паре с материнской платой ASRock Z690M Phantom Gaming 4 и 16 ГБ памяти DDR4. Важно отметить, что ЦП, по-видимому, работал на частоте 4,4 ГГц, что намного выше стандартной частоты 3,4 ГГц, что, вероятно, является результатом технологии Asrock Base Frequency Boost (BFB). Записи показывают, что G6900 набрал около 1400 баллов в одноядерных тестах — это столько же, сколько показывает Core i9-10900K. Впрочем, ничего удивительного — производительные ядра Golden Cove P идентичны.
Комментарии и отзывы Intel Celeron G6900
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