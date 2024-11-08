Intel Core Ultra 5 245K получил шикарную встроенную графику

Несмотря на скромные показатели при использовании с дискретными видеокартами, процессор Intel Core Ultra 200S хорошо себя показывает в плане производительности встроенной графики. Это первый случай, когда Intel оснащает свои десктопные процессоры мощными интегрированными графическими решениями, позволяющими запускать большинство игр с приемлемыми показателями FPS, потому что ранее этого никто не делал, так как к такому процессору явно купят видеокарту топового уровня. Но теперь процессоры Core Ultra 200S (без суффиксов F/KF в названии, естественно) получили графику Intel Graphics с 4 ядрами Xe и тактовой частотой до 2,0 ГГц.

И даже самый доступный процессор Core Ultra 5 245K поставляется с 14 ядрами и встроенной графикой на частоте 1,9 ГГц, чего хватает, чтобы играть в игры без дискретной графики. В стоковом режиме iGPU в составе модели 245K набирает около 2100–2200 баллов в графическом тесте 3DMark Time Spy, но недавно оверклокер под ником Arabus разогнал частоту графического ядра до впечатляющих 3,0 ГГц, что позволило повысить производительность. Для охлаждения он использовал кулер Arctic Freezer 4U-M, оснащённый алюминиевым радиатором и двумя вентиляторами. Хотя это не топовое решение, оно справилось с задачей — энтузиасту удалось достичь 3,0 ГГц и набрать 3336 баллам в бенчмарке Time Spy, то есть количество баллов увеличилось на 54%. Это интересно, потому что в доступных игровых компьютерах можно будет не покупать видеокарту.
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