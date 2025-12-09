Intel Core Ultra 7 270K Plus работает на 24 ядрах при 5,4 ГГц

Intel готовит обновлённую линейку Arrow Lake для настольных ПК, которая выйдет в следующем году и получит небольшие улучшения по тактовой частоте. Ранее уже всплывали три процессора из этой серии, и один из них — старшая модель Core Ultra 7 270K Plus — сейчас впервые появилась в базе Geekbench с весьма неплохими результатами. Официально чип ещё не анонсирован, поэтому относиться к информации стоит осторожно, так как это может быть инженерный образец, но, с другой стороны, результаты приличные. Core Ultra 7 270K Plus должен прийти на смену Core Ultra 7 265K, но получить сразу четыре дополнительные энергоэффективные ядра и небольшие корректировки частот. В итоге новый процессор располагает 24 ядрами против 20 у предшественника, Intel также увеличила базовые и турбо-частоты E-ядер на 100 МГц и подняла поддержку DDR5 с 6400 МТ/сек до 7200 МТ/сек.

Судя по всему 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер работают с максимальным бустом до 5,4 ГГц, что позволяет новинке демонстрировать впечатляющие результаты в синтетике. Core Ultra 7 270K Plus набрал 3235 баллов в однопоточном режиме и 21368 баллов в многопоточном. Если сравнить со средними результатами Core Ultra 7 265K, то новинка опережает его примерно на 5,6% в одном потоке и на 4,2% в многопоточном режимах. При этом тест проводился на материнской плате Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 с 64 ГБ DDR5 на частоте всего 4800 МТ/сек, так что с более быстрой памятью можно ожидать чуть более высокие показатели.
