Intel Core Ultra X7 358H засветился в бенчмарках

Сегодня появились свежие результаты тестирования Core Ultra X7 358H, одного из готовящихся процессоров Intel Panther Lake, причём стоит отметить, что именно эта модель чаще всего всплывала в утечках различных инсайдеров. Core Ultra X7 358H, мобильный среднебюджетный чип, прошёл тестирование в PassMark и показал, что он заметно медленнее нынешних Arrow Lake-H. В одноядерном режиме он набрал 4282 балла, а в многоядерном — 29426 баллов. Страница результата подтверждает конфигурацию из 16 ядер (4+8+4) и 18 МБ кэша L3, о чём сообщалось ранее. Частоты пока не раскрывают, но по оценкам видно, что в одноядерном режиме он немного уступает Core Ultra 7 255H и 265H, которые выдают 4347 и 4433 балла соответственно.

В многоядерном тесте Core Ultra X7 358H на 4% слабее 255H и примерно на 15% позади Core Ultra 7 265H — разница уже довольно ощутимая. Важно помнить, что перед нами ранний инженерный образец, а финальные показатели могут измениться. С другой стороны, стоит напомнить, что компания Intel в последние годы перестала делать ставку на рост производительности — теперь компания старается повысить энергоэффективность, так как для мобильных процессоров это гораздо важнее. Более того, сейчас очень важно иметь производительный нейропроцессор для работы с инструментами на базе искусственного интеллекта, особенно в ноутбуках, где локально запускаются различного рода LLM. Так что ожидать какого-то прироста чистой производительности действительно не стоит.