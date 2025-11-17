Intel Core Ultra X7 358H засветился в бенчмарках

В многоядерном тесте Core Ultra X7 358H на 4% слабее 255H и примерно на 15% позади Core Ultra 7 265H — разница уже довольно ощутимая. Важно помнить, что перед нами ранний инженерный образец, а финальные показатели могут измениться. С другой стороны, стоит напомнить, что компания Intel в последние годы перестала делать ставку на рост производительности — теперь компания старается повысить энергоэффективность, так как для мобильных процессоров это гораздо важнее. Более того, сейчас очень важно иметь производительный нейропроцессор для работы с инструментами на базе искусственного интеллекта, особенно в ноутбуках, где локально запускаются различного рода LLM. Так что ожидать какого-то прироста чистой производительности действительно не стоит.