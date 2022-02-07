Intel Core i5-1240P Alder Lake быстрее флагмана Tiger Lake i7-1195G7

В Geekbench просочились новые результаты тестов процессоров Intel Alder Lake Core i7-1280P и Core i5-1240P. Разница между процессорами Alder Lake-P и Alder Lake-H заключается в том, что первый имеет базовый TDP 28 Вт и номинальную мощность в турборежиме 64 Вт, а серия H имеет базовый TDP 45 Вт и номинальную мощность в турборежиме до до 115 Вт. Таким образом, линейка Alder Lake-P имеет более низкие тактовые частоты, но большинство процессоров сохраняют те же конфигурации ядер, до 14 ядер и 20 потоков.

Два процессора, которые появились в тестах — это Intel Core i7-1280P и Core i5-1240P. Core i7-1240P имеет 12 ядер (6+8), 20 потоков, 24 МБ кэш-памяти L3, базовую частоту 1,8 ГГц и повышающую частоту 4,8 ГГц. Core i5-1240P имеет 12 ядер (4+8), 16 потоков, 12 МБ кэш-памяти L3, базовую частоту 1,7 ГГц и повышающую частоту 4,4 ГГц. Как было сказано ранее, оба процессора имеют базовый TDP 28 Вт и максимальную номинальную мощность в турборежиме 64 Вт. Процессор Intel Core i5-1240P оказался быстрее, чем AMD Ryzen 5 6600H, а также обеспечивает более высокую производительность, чем флагман Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake, который имеет аналогичную базовую мощность 28 Вт и максимальную мощность в турборежиме 50-60 Вт. С такой производительностью чип превосходит своего предшественника, Core i5-1135G7, с огромным отрывом и более чем двукратным увеличением производительности.

Это действительно огромный прирост, если принять во внимание, что мы рассматриваем чипы мощностью 28 Вт, и даже с максимальной номинальной мощностью 64 Вт это все еще примерно половина того, что могли предложить предыдущие высокопроизводительные чипы, но при этом обеспечивающие аналогичную или более высокую производительность.
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