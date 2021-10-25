Intel Core i5-12600K на 47% быстрее, чем Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 4 высокоэффективными ядрами, работающими на базовых частотах 3,7 ГГц и 2,8 ГГц соответственно. Эти ядра могут повышаться до 4,9 ГГц и 3,6 ГГц с помощью Turbo Max Boost 3.0, однако мы не ожидаем , что из них можно будет извлечь гораздо большую скорость с помощью разгона, поэтому производительность по умолчанию при достаточном охлаждении должна быть близка к максимальной. Недавно мы видели некоторые результаты тестов CPU-Z для процессора от известных лидеров, которые показывают, что чип набрал 746 и 7058 баллов в однопоточных и многопоточных тестах при работе в стандартной версии на Windows 11. Процессор также был протестирован с неизвестным разгоном в Windows 10, где он набрал 79X и 72XX баллов соответственно.

Эти результаты чрезвычайно конкурентоспособны, поскольку они легко опережают Ryzen 5 5600X на 19,5% и 46,7% в однопоточных и многопоточных тестах. До сих пор не известно, где Intel будет позиционировать Core i5-12600K на рынке, поэтому какое-либо суждение о стоимости этих процессоров нужно будет отложить до их выпуска. Ожидается, что Intel анонсирует эти настольные процессоры Alder Lake на мероприятии 27 октября, а доступны они будут 4 ноября.
Комментарии и отзывы Intel Core i5-12600K
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