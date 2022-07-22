Intel Core i7-13700K попал в синтетические тесты

Процессор показал минимальную тактовую частоту 5289 МГц и максимальную тактовую частоту до 5381 МГц. Процессор был протестирован на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend с 32 ГБ памяти DDR4, работающей со скоростью передачи 3600 Мбит/сек. Что касается производительности, процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake набрал 2090 баллов в одноядерных и 16 542 балла в многоядерных тестах. Intel Core i7-13700K примерно на 5% быстрее процессора Intel Core i5-13600K в однопоточных и на 15% быстрее в многопоточных тестах. При этом стоимость процессора нового поколения будет выше, чем у текущего поколения, плюс компания обещала поднять цену на свои новые процессоры на 20%, что тоже негативно скажется на конечной стоимости. Вероятно, такая производительность будет не сильно привлекательной.