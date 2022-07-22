Intel Core i7-13700K попал в синтетические тесты

Тесты процессоров Intel Core i7-13700K Raptor Lake просочились в Geekbench 5, и теперь у нас есть показатели производительности для всех трех SKU 13-го поколения «K-Series». Процессор Intel Core i7-13700K станет самым мощным чипом Core i7 13-го поколения, предлагаемым в линейке процессоров Raptor Lake. Чип имеет в общей сложности 16 ядер и 24 потока. Эта конфигурация стала возможной благодаря 8 ядрам P на основе архитектуры Raptor Cove и 8 ядрам E на основе архитектуры ядра Grace Mont. ЦП поставляется с 30 МБ кэш-памяти L3 и 12 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 42 МБ кэш-памяти. Чип работал с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и тактовой частотой 5,30 ГГц в разгоне.

Процессор показал минимальную тактовую частоту 5289 МГц и максимальную тактовую частоту до 5381 МГц. Процессор был протестирован на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend с 32 ГБ памяти DDR4, работающей со скоростью передачи 3600 Мбит/сек. Что касается производительности, процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake набрал 2090 баллов в одноядерных и 16 542 балла в многоядерных тестах. Intel Core i7-13700K примерно на 5% быстрее процессора Intel Core i5-13600K в однопоточных и на 15% быстрее в многопоточных тестах. При этом стоимость процессора нового поколения будет выше, чем у текущего поколения, плюс компания обещала поднять цену на свои новые процессоры на 20%, что тоже негативно скажется на конечной стоимости. Вероятно, такая производительность будет не сильно привлекательной.