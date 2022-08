Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарке

Новые тесты флагманского процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake просочились в рамках теста Ashes of The Singularity от Benchleaks. Ashes of The Singularity Escalation — особенно старая игра, но она была одной из первых игр, использующих преимущества технологии асинхронных вычислений DirectX 12, и также были внесены обновления, чтобы движок мог использовать преимущества многоядерных процессоров. Теперь флагман Intel Raptor Lake 13-го поколения тестируется в этом тесте, и мы можем увидеть, как он сравнивается со своим предшественником. Протестированный здесь образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake представляет собой розничный чип с 24 ядрами и 32 потоками в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E.

ЦП настроен на базовую тактовую частоту 3,0 ГГц, одноядерную тактовую частоту 5,8 ГГц (1–2 ядра) и тактовую частоту всех ядер 5,5 ГГц (все 8 P-ядер). ЦП имеет 68 МБ комбинированной кэш-памяти и рейтинг PL1 125 Вт, который увеличивается до 250 Вт под нагрузкой. Мы можем использовать только настройки Crazy 4K, поскольку другие чипы не тестировались с предустановкой Crazy 1080p в существующей версии теста. Предустановка Crazy 4K была протестирована с использованием DX12 API, и результаты следующие. Средняя частота кадров Intel Core i9-13900K составила 204,7 FPS, что на 24% выше, чем у Intel Core i9-12900K, который показал 165,3 FPS при тех же настройках. AMD Ryzen 9 5950X набрал 143,5 FPS, а Ryzen 7 5800X3D — 121,4 FPS, что означает, что флагман Raptor Lake на 43% и 68% быстрее, чем эти два процессора соответственно.