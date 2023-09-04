Intel Core i9-14900K оказался на 10% быстрее предшественника

Инсайдеры сообщают, что новые процессоры компании Intel получат прирост тактовой частоты при сохранении прежнего количества ядер, что приведёт к повышению производительности, пусть и незначительному. Более того, журналист, имеющий доступ к инженерному образцу нового продукта компании Intel, сумел протестировать ранний образец флагманского процессора нового поколения Core i9-14900K (8P+16E с частотой до 6,0 ГГц) и сравнить его с Core i9-13900K (8P+16E с частотой до 5,8 ГГц) и Core i9-13900KS (8P+16E с частотой до 6,0 ГГц) с помощью встроенного бенчмарка CPU-Z. Благодаря этому западному специалисту удалось получить самое общее представление о производительности этих процессоров в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках.

Предполагаемый Core i9-14900K не только превосходит своего прямого предшественника почти на 10% в однопоточных рабочих нагрузках с учётом более высокой тактовой частоты по умолчанию, но и выигрывает у Core i9-13900KS, формально имеющего ту же максимальную тактовую частоту 6,0 ГГц, пусть и всего 3,5%. Получается, что новый процессор может работать на максимальной частоте дольше, тем самым превосходя своего предшественника топового уровня. Примечательно, что Core i9-14900K также может опередить своего предшественника на 8,5% в многопоточных нагрузках. На данный момент нам неизвестны максимальные частоты всех ядер следующего поколения настольных процессоров Intel, но, похоже, что грядущий процессор либо повысит их до более высоких значений, либо будет работать на базовой максимальной частоте дольше.
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