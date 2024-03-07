Intel Core i9-14900KS протестировали с жидким металлом

Сегодня в сети появились первые изображения процессора Intel Core i9-14900KS после удаления теплораспределительной крышки. Впрочем, они ничем не отличаются от того, что мы уже видели с процессором Intel 14900K, поскольку оба чипами являются абсолютно идентичными и с одинаковой конфигурацией ядер. Как и другие премиальные чипы, процессор Intel Core i9-14900KS использует припой с применением термоинтерфейсного материала между крышкой и кристаллом процессора. Крышка также имеет покрытие из золота для отвода тепловой нагрузки от кристалла процессора. После удаления стандартного материала пользователь заменил термоинтерфейс на премиальный жидкий металл и установил его непосредственно на кристалл. Это позволило снизить температуру на процессоре, что для данного решения — очень важный бонус.

В качестве тестов использовались Cinebench R24 и Y-Cruncher. В обоих тестах процессор Intel Core i9-14900KS едва превзошёл существующий Core i9-14900K, поскольку тактовые частоты у них почти не отличаются. Одним из аспектов, в котором 14900KS выделялся, было потребление энергии, которое колебалось в районе 380-400 Вт в обоих тестах и достигало пика в 432 Вт. Даже для флагманского процессора это безумное потребление энергии, которое сложно оправдать незначительным приростом производительности. Это явно не то, чего ожидают пользователи, особенно с учётом того, что стоимость у этого процессора будет просто безумная. Оно того просто не стоит.
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