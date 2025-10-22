Intel Raptor Lake подорожали на 10-20%

Из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на последние процессоры Intel пользователи всё чаще выбирают проверенные Raptor Lake, что, по данным инсайдеров, уже привело к росту их стоимости. Несмотря на заявленные возможности искусственного интеллекта и повышенную энергоэффективность, новые Lunar Lake так и не стали выбором большинства покупателей. Intel сама признаёт, что интерес к этим процессорам остаётся ниже прогнозов, и, хотя с момента релиза прошло уже несколько месяцев, ситуация не улучшилась. Рост поставок ПК во втором и третьем кварталах в основном связан не с популярностью новых чипов, а с постепенным уходом Windows 10 и переходом пользователей на Windows 11, особенно за пределами Северной Америки.

Безусловно, продвижение «AI-ПК» внесло свой вклад в продажи, но, как отмечает издание DigiTimes, есть ряд факторов, замедливших распространение новых поколений процессоров Arrow Lake и Lunar Lake. Соответственно, так как спрос на модели прошлых поколений довольно высокий, компания приняла решение повысить цену и тем самым немного заработать. По данным источников, рост цен на процессоры Raptor Lake и Raptor Lake Refresh в среднем составляет около 10 процентов, но в отдельных регионах некоторые модели подорожали более чем на 20 процентов. Причиной называют слабую популярность «AI-ПК», которые пока не стали массовыми. Это довольно странный подход, но он, видимо, отлично работает в долгосрочной перспективе для самой Intel.
