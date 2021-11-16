Intel Sapphire Rapids Xeon будет иметь до 64 ГБ памяти HBM2e

Во время мероприятия Supercomputing (SC) 21 Intel раскрыла дополнительную информацию о грядущей линейке серверных процессоров Xeon под кодовым названием Sapphire Rapids. Одним из основных направлений усовершенствования нового поколения процессоров является архитектура ядра, основанная на Golden Cove, том же ядре, что и в процессорах Alder Lake для потребителей. Однако единственное различие между вариантом Golden Cove, найденным в Олдер-Лейк, и Sapphire Rapids - это объем кэша второго уровня. Alder Lake Intel оснастила каждое ядро ​​кеш-памятью второго уровня по 1,25 МБ. Однако в Sapphire Rapids каждое ядро ​​получает кэш размером 2 МБ.

Одна из самых интересных особенностей процессоров, подтвержденная сегодня Intel - это наличие памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Эти процессоры работают с восемью каналами памяти, поддерживающими память DDR5, и предлагают расширение ввода-вывода PCIe Gen5. Intel подтвердила, что Sapphire Rapids Xeons будет иметь до 64 ГБ памяти HBM2E, включая несколько режимов работы. Первый - это простой режим кэширования HBM, в котором память HBM действует как буфер для установленной DDR5. Этот метод прозрачен для программного обеспечения и позволяет легко его использовать. Второй метод - это Flat Mode, он означает, что DDR5 и HBM используются как непрерывные адресные пространства. И наконец появился режим HBM-only, в котором модули HBM2E используются в качестве единственной системной памяти. Это дает множество преимуществ, в первую очередь за счет производительности HBM и уменьшения задержки.