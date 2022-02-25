Intel анонсировала высокопроизводительную платформу Intel NUC 12 Extreme

Сегодня Intel анонсировала Intel NUC 12 Extreme (под кодовым названием Dragon Canyon) и Intel NUC 12 Extreme Compute Element (под кодовым названием Eden Bay), высокомодульный комплект для настольных ПК, разработанный для обеспечения феноменальной производительности для высококлассных игр и контента. Благодаря новейшим процессорам Intel Core 12-го поколения для настольных ПК, возможности установки полноразмерных 12-дюймовых дискретных графических карт и полному набору портов ввода-вывода, включая Thunderbolt 4, Intel NUC 12 Extreme обеспечивает высокую производительность и функции, необходимые геймерам и профессиональным создателям контента.

Самый мощный Intel NUC включает в себя новые функции, такие как высокопроизводительная гибридная архитектура и доступ к более быстрым интерфейсам PCIe, ускорение времени загрузки, и все это в размере, который может поместиться на любом столе. NUC 12 Extreme предлагает невероятную скорость благодаря процессору Intel Core i9 12-го поколения с 8 высокопроизводительными (P-ядрами) и 8 эффективными (E-ядрами), 24 потоками и максимальной тактовой частотой до 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost.

Дополнительные функции включают в себя:
  • Intel UHD Graphics 770 (32 ЕС)
  • Поддержка двухканальных модулей SODIMM DDR4-3200 МГц емкостью до 64 ГБ.
  • Поддержка видеокарт PCIe Gen 5 x16.
  • Обратная совместимость с устройствами PCIe Gen 4 и Gen 3
  • Поддержка до трех твердотельных накопителей PCIe Gen4 M.2.
  • Два порта Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E AX211, стандартный порт Ethernet 10 Гбит/с; и дополнительный порт Ethernet 2,5 Гбит/с на процессорах Intel Core i9.
Intel NUC 12 Extreme будет доступен со второго квартала 2022 года
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