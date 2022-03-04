Intel анонсирует процессоры Core 12-го поколения с vPro

Сегодня Intel выпустила процессоры Core 12-го поколения с vPro. Эти процессоры, выпущенные для линейки продуктов компании для мобильных и настольных компьютеров, предназначены для готовых коммерческих настольных компьютеров и коммерческих ноутбуков, которые компании обычно выдают своим сотрудникам и которые оснащены множеством функций безопасности и удаленного управления, подходящих для крупной корпоративной среды. В этом поколении Intel предлагает vPro еще большему числу сегментов рынка, включая ультрапортативные компьютеры, разработанные под брендом Intel Evo; новое поколение Chromebook корпоративного уровня для бизнеса, полностью построенное на платформе Chrome OS и облачных приложениях; и впервые версии vPro для малого и среднего бизнеса под названием vPro Essentials, которая будет доступна для процессоров Core i3 начального уровня с vPro.

Функции виртуализации для vPro 12-го поколения включают VT-x и VT-d. Технология Trusted Execution обеспечивает динамический корень доверия для программного обеспечения. Процессоры теперь обеспечивают взаимодействие между процессором и ОС Windows в низкоуровневой конфигурации системного программного обеспечения. Компания также работает над внедрением VT-rp, который представляет аппаратно-ускоренное шифрование для виртуализации. Технологии Intel Boot Guard и BIOS Guard помогают защитить загрузку Windows с помощью криптографически проверяемых процедур загрузки, изложенных в руководстве Microsoft по передовым методам обеспечения безопасности Windows. Технологии обнаружения угроз и CET (контроль потока управления) значительно улучшают эвристику антивирусного программного обеспечения; и дистанционное восстановление или удаленное стирание в один клик.

Основным компонентом vPro по-прежнему является Intel AMT (технология активного управления), которая обеспечивает упреждающее и реактивное обслуживание системы через Интернет или корпоративную сеть; внеполосное управление на основе стандарта DASH через Ethernet, Wi-Fi и Thunderbolt 4.

Что касается самих процессоров, Intel ориентируется на сегменты коммерческих ноутбуков мощностью 9 Вт, 15 Вт, 28 Вт и 45 Вт. Что касается настольных ПК, компания нацелена на сегменты 35 Вт, 65 Вт и 125 Вт. Эти процессоры практически идентичны своим аналогам без vPro, но с дополнительным набором функций vPro.