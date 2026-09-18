Intel готовит более мощную версию Core i5-14600K

По данным проверенных источников, компания Intel готовит замену Core i5-14600K в виде нового процессора Raptor Lake Next с 8 производительными и 8 эффективными ядрами. Новый чип получит на два P-ядра больше, чем нынешний Core i5-14600K, плюс по количеству производительных ядер он сравняется с Core i7-14700K, хотя это не обязательно означает такой же объём кэш-памяти или аналогичные тактовые частоты. Raptor Lake Next — кодовое название проекта Intel по продлению жизненного цикла платформы LGA 1700. Новые процессоры будут основаны на оригинальной архитектуре Raptor Lake, а не на более позднем Raptor Lake Refresh, и они выйдут вместе с новыми материнскими платами LGA 1700 от партнёров Intel в начале 2027 года.

Похоже, Intel собирается использовать эту серию для заполнения пробелов в линейке 14-го поколения, а не для её полной замены. По слухам, компания также работает над дополнительными десктопными процессорами с TDP 125 и 65 Вт, а также их мобильными версиями. Ещё одной особенностью новых чипов может стать поддержка DDR4. Это позволит покупателям избежать высоких цен на DDR5, которые сохраняются на рынке сейчас. А увеличение количества P-ядер должно помочь в играх, производительность которых заметно зависит от числа ядер. При этом информация пока что поступила только из одного источника, поэтому точную конфигурацию и сроки выхода Raptor Lake Next стоит считать слухами до появления официального подтверждения от компании Intel или её партнёров.