Intel готовит более мощную версию Core i5-14600K

Похоже, Intel собирается использовать эту серию для заполнения пробелов в линейке 14-го поколения, а не для её полной замены. По слухам, компания также работает над дополнительными десктопными процессорами с TDP 125 и 65 Вт, а также их мобильными версиями. Ещё одной особенностью новых чипов может стать поддержка DDR4. Это позволит покупателям избежать высоких цен на DDR5, которые сохраняются на рынке сейчас. А увеличение количества P-ядер должно помочь в играх, производительность которых заметно зависит от числа ядер. При этом информация пока что поступила только из одного источника, поэтому точную конфигурацию и сроки выхода Raptor Lake Next стоит считать слухами до появления официального подтверждения от компании Intel или её партнёров.