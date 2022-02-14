Intel хочет, чтобы клиенты платили за дополнительные функции процессоров после их покупки

Версия Linux 5.18 не будет выпущена до весны 2022 года, но это не мешает Intel поддерживать их новый механизм Software Defined Silicon (SDSi) в операционной системе с открытым исходным кодом. Новый Intel SDSi позволит процессорам Xeon устанавливать функции и обновления непосредственно на процессор сразу после покупки. Чипы Intel серии Sapphire Rapids станут первым процессором компании, предлагающим эту функцию.

Пользователь Twitter отмечает, что это не первая попытка Intel заблокировать функции компьютерных процессоров платным доступом. Он отмечает, что в 2010 году Intel создала часть для разблокировки более высоких тактовых частот и увеличения объема кэш-памяти для серии Intel Core i3-2xxx, также известной как семейство процессоров Sandy Bridge. Пользователь отмечает, что эта функция не имела успеха и была остановлена ​​Intel. Intel Software Defined Silicon (SDSi) позволяет использовать дополнительные кремниевые элементы в текущих и развернутых серверных процессорах с помощью программного обеспечения. Intel не разглашает свои будущие цели, облегчающие меры по обновлению программного обеспечения процессора с платным доступом. Процессоры Intel Xeon обладают богатым набором функций, таких как поддержка до 4,5 ТБ памяти на отдельный сокет, функции виртуализации сети, технология Intel Speed ​​Select, а также колоссальный размер анклава SGX. И это только вершина айсберга. Недавно компания начала предлагать инфраструктуру как услугу (IaaS), плотность виртуальных машин, жидкостное охлаждение, возможности поиска, обработку мультимедиа и многое другое.