Intel хочет, чтобы клиенты платили за дополнительные функции процессоров после их покупки

Пользователь Twitter отмечает, что это не первая попытка Intel заблокировать функции компьютерных процессоров платным доступом. Он отмечает, что в 2010 году Intel создала часть для разблокировки более высоких тактовых частот и увеличения объема кэш-памяти для серии Intel Core i3-2xxx, также известной как семейство процессоров Sandy Bridge. Пользователь отмечает, что эта функция не имела успеха и была остановлена Intel. Intel Software Defined Silicon (SDSi) позволяет использовать дополнительные кремниевые элементы в текущих и развернутых серверных процессорах с помощью программного обеспечения. Intel не разглашает свои будущие цели, облегчающие меры по обновлению программного обеспечения процессора с платным доступом. Процессоры Intel Xeon обладают богатым набором функций, таких как поддержка до 4,5 ТБ памяти на отдельный сокет, функции виртуализации сети, технология Intel Speed Select, а также колоссальный размер анклава SGX. И это только вершина айсберга. Недавно компания начала предлагать инфраструктуру как услугу (IaaS), плотность виртуальных машин, жидкостное охлаждение, возможности поиска, обработку мультимедиа и многое другое.