Intel и Wargaming объединяют усилия, чтобы доставить трассировку лучей в World of Tanks

В последнее время Intel очень серьезно относилась к своим усилиям в области компьютерной графики, главным образом из-за своих планов по выпуску линейки графических процессоров и появлению новых функций на рынке графических карт. Сегодня Intel и Wargaming, производитель MMO-игр, таких как World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, объединились для создания функции трассировки лучей в графическом движке Wargaming «Core», который используется, возможно, в одной из самых известных MMO - World of Tanks.

Совместные усилия разработчиков Intel и Wargaming привели к внедрению трассировки лучей, используя только обычные программные технологии без необходимости использования специального оборудования. Будучи независимой от аппаратного обеспечения, эта реализация работает на любой видеокарте, которая может работать с DirectX 11.