Intel может отказаться от производства процессоров

Сегодня появилась информация о том, что компания Intel планирует увеличить объём заказов на производство своих процессоров поколения Arrow Lake у тайваньской компании TSMC. Это решение связано с тем, что Intel больше не уверена в эффективности своего собственного подразделения по производству полупроводниковой продукции. Недостаточная эффективность собственных производственных мощностей подтолкнула компанию к планам по аутсорсингу ключевых заказов на TSMC, которая зарекомендовала себя как ведущий производитель полупроводников в мире. Например, серия процессоров Core Ultra 200 действительно для Intel, так как это первый случай, когда компания решила обратиться к внешнему производителю за услугами по выпуску столь крупной партии чипов.

Это решение связано с недостаточной производительностью подразделения Intel Foundry Services и стремлением компании составить серьёзную конкуренцию AMD, которая уже использует возможности TSMC в своём производстве процессоров. Соответственно, рост объёма заказов, переданных TSMC, и неудовлетворительные результаты Intel Foundry вызывают вопросы о будущем производства микросхем самой Intel. Похоже, что Intel может стать крупным клиентом TSMC, особенно в свете планов интеграции 3-нм технологии TSMC. Но в этом случае компания Intel спустя лет пять может просто остаться без своих производственных мощностей, потому что отставание от конкурентов будет слишком большим на тот момент.