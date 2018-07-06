Intel опровергает слухи о ее прекращении разработки 5G модемов

Согласно сообщениям, Intel оказалась в затруднительном положении, так как Apple якобы отказалась от разработки своего чипа 2020 iDevice. И также Intel опровергла все заявлений о том, что компания прекратила производство своих модемов 5G.Корпорация Intel опубликовала общее заявление для прессы, в котором говорилось, что «обязательства Intel и 5G для клиентов Intel не изменились в период с 2018 года по 2020 год», и что он «остается приверженным планам и проектам 5G». Хотя это противоречит сообщениям о прекращении производства и разработки новых 5G модемов.