Intel опровергает слухи о ее прекращении разработки 5G модемов

2018-07-06, Автор - Нияз Дусталев; [70]
Согласно сообщениям, Intel оказалась в затруднительном положении, так как Apple якобы отказалась от разработки своего чипа 2020 iDevice. И также Intel опровергла все заявлений о том, что компания прекратила производство своих модемов 5G.
Корпорация Intel опубликовала общее заявление для прессы, в котором говорилось, что «обязательства Intel и 5G для клиентов Intel не изменились в период с 2018 года по 2020 год», и что он «остается приверженным планам и проектам 5G». Хотя это противоречит сообщениям о прекращении производства и разработки новых 5G модемов.


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