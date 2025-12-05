Intel опровергла слухи о плохих продажах процессоров

Intel выступила на конференции UBS Global Technology and AI 2025 и раскрыла любопытные подробности о спросе на процессоры Lunar Lake и Arrow Lake. Один из аналитиков упомянул мнение, будто новые продукты компании продаются плохо и спроса нет, но представитель Intel Джон Питцер сразу это опроверг. Он заявил, что если бы у Intel было больше пластин Arrow Lake, они продавали бы больше чипов, и если бы было больше пластин Lunar Lake, продавали бы больше Lunar Lake. По его словам, компания уверенно чувствует себя в процессе перехода к ИИ-ПК и довольна стартом массового производства Granite — актуального серверного решения.

Этот комментарий ставит точку в слухах о слабых продажах, а квартальная выручка в 13,7 миллиарда долларов отлично это подтверждает. Intel также рассказала о внутренних и внешних производственных мощностях. Чипы Lunar Lake и Arrow Lake полностью производятся на мощностях TSMC, а сама Intel выполняет только упаковку. Из-за ограниченного объёма производственных линий, заказанных у TSMC, компании не хватает пластин, чтобы покрыть спрос. Начиная же с Panther Lake, производство возвращается на собственные фабрики Intel благодаря зрелости техпроцесса 18A. Соответственно, компания сможет наладить достаточно крупное производство и выпускать столько процессоров нового поколения, сколько пожелает. Вопрос только в том, насколько эти процессоры будут качественными для конечного потребителя, но пока что об этом данных нет.