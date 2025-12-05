Intel опровергла слухи о плохих продажах процессоров

Этот комментарий ставит точку в слухах о слабых продажах, а квартальная выручка в 13,7 миллиарда долларов отлично это подтверждает. Intel также рассказала о внутренних и внешних производственных мощностях. Чипы Lunar Lake и Arrow Lake полностью производятся на мощностях TSMC, а сама Intel выполняет только упаковку. Из-за ограниченного объёма производственных линий, заказанных у TSMC, компании не хватает пластин, чтобы покрыть спрос. Начиная же с Panther Lake, производство возвращается на собственные фабрики Intel благодаря зрелости техпроцесса 18A. Соответственно, компания сможет наладить достаточно крупное производство и выпускать столько процессоров нового поколения, сколько пожелает. Вопрос только в том, насколько эти процессоры будут качественными для конечного потребителя, но пока что об этом данных нет.