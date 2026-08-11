Valve сообщила о крупной утечке данных

Компания Valve предупредила пользователей о возможной утечке персональных данных клиентов, которые заказывали её устройства в Европе. В письме, направленном пользователям, компания сообщила, что её европейский партнёр столкнулся с утечкой данных. В результате злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, номерам телефонов и адресам электронной почты клиентов. Утечка произошла в период с 29 июля по 1 августа — спустя несколько недель после того, как Valve начала принимать предварительные заказы на новые Steam Machine и Steam Controller. По словам Valve, данные европейских клиентов «вероятно, были скомпрометированы», поскольку парнёр хранит связанную с доставкой информацию в течение 90 дней после оформления заказа.

Valve предупреждает, что после утечки пользователи могут столкнуться с мошенническими сообщениями по электронной почте, SMS или телефону, авторы которых будут выдавать себя за представителей Steam, Valve или службы доставки. Злоумышленники могут даже назвать настоящий адрес пользователя, чтобы убедить его в подлинности обращения. Затем они могут попросить подтвердить доставку, оплатить небольшую таможенную пошлину или сбор за повторную доставку либо войти на сторонний сайт для «проверки» заказа. Valve рекомендует считать такие сообщения мошенническими. И никак на них не реагировать, но здесь стоит понимать, что покупателей тысячи и кто-то точно попадётся на удочку мошенников. Это очень печально.