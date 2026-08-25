Minisforum представила мини-ПК M2 Pro

Компания Minisforum продолжает активно расширять ассортимент мини-ПК, и новейшей моделью в текущей линейке стал M2 Pro на базе процессора Intel Panther Lake. Устройство оснащено новейшим Intel Core Ultra X7 358H со встроенной графикой Arc B390 и заключено в компактный алюминиевый корпус. Его объём составляет около 1,8 л, при этом производитель явно постарался, чтобы система была крайне мощной. По заявлению Minisforum, установленный в M2 Pro процессор способен длительное время работать при тепловом пакете до 65 Вт благодаря системе охлаждения с двумя тепловыми трубками и сквозной циркуляцией воздуха. Производитель позиционирует M2 Pro как универсальное устройство для самых разных задач.

В частности, мини-ПК получил поддержку HDMI CEC, поэтому его можно использовать в качестве домашнего медиакомпьютера или игровой приставки для гостиной. При этом блок питания мощностью 134,9 Вт встроен непосредственно в корпус — благодаря этому пользователю не придётся прятать массивный внешний адаптер за телевизором или занимать им место на рабочем столе. Правда, стоит отметить, что рекомендованная цена составляет 1799 долларов — даже для мини-ПК, которые обычно дороже обычных систем, это весьма высокая стоимость. Производитель пытается компенсировать цену богатым набором характеристик и возможностей, включая возможность модернизации и расширения накопителей. Но даже так цену оправдать довольно проблематично, тем более бренд не самый известный.