Minisforum представила мини-ПК M2 Pro

Компания Minisforum продолжает активно расширять ассортимент мини-ПК, и новейшей моделью в текущей линейке стал M2 Pro на базе процессора Intel Panther Lake. Устройство оснащено новейшим Intel Core Ultra X7 358H со встроенной графикой Arc B390 и заключено в компактный алюминиевый корпус. Его объём составляет около 1,8 л, при этом производитель явно постарался, чтобы система была крайне мощной. По заявлению Minisforum, установленный в M2 Pro процессор способен длительное время работать при тепловом пакете до 65 Вт благодаря системе охлаждения с двумя тепловыми трубками и сквозной циркуляцией воздуха. Производитель позиционирует M2 Pro как универсальное устройство для самых разных задач.

В частности, мини-ПК получил поддержку HDMI CEC, поэтому его можно использовать в качестве домашнего медиакомпьютера или игровой приставки для гостиной. При этом блок питания мощностью 134,9 Вт встроен непосредственно в корпус — благодаря этому пользователю не придётся прятать массивный внешний адаптер за телевизором или занимать им место на рабочем столе. Правда, стоит отметить, что рекомендованная цена составляет 1799 долларов — даже для мини-ПК, которые обычно дороже обычных систем, это весьма высокая стоимость. Производитель пытается компенсировать цену богатым набором характеристик и возможностей, включая возможность модернизации и расширения накопителей. Но даже так цену оправдать довольно проблематично, тем более бренд не самый известный.
Valve сообщила о крупной утечке данных…
Компания Valve предупредила пользователей о возможной утечке персональных данных клиентов, которые заказы…
Qualcomm раскрыла характеристики Snapdragon C…
На выставке Computex 2026 компания Qualcomm представила новое семейство процессоров Snapdragon C. Процесс…
AMD рассказала о судьбе платформы AM5…
Процессоры Ryzen на архитектуре Zen 7 могут стать последним поколением для платформы AM5, тогда как Zen 8…
TSMC повышает цены на свою продукцию на 10%…
Сегодня стало известно, что крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC готовится по…
Samsung будет выпускать роботов для своих же заводов…
Компания Samsung Electronics создала подразделение Robotics eXperience, которое возглавит генеральный дир…
Windows 11 теперь будет работать быстрее…
Microsoft выпустила августовское обновление KB5121003, которое помимо исправлений безопасности наконец пр…
Intel представила процессоры для портативных консолей…
Компания Intel почти не присутствует на рынке портативных игровых ПК — но это может скоро измениться. Пос…
Alibaba представила серверный процессор XuanTie C950…
Сегодня компания Alibaba представила процессор XuanTie C950, который позиционируя как решение на базе RIS…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor