Minisforum представила мини-ПК M2 Pro

В частности, мини-ПК получил поддержку HDMI CEC, поэтому его можно использовать в качестве домашнего медиакомпьютера или игровой приставки для гостиной. При этом блок питания мощностью 134,9 Вт встроен непосредственно в корпус — благодаря этому пользователю не придётся прятать массивный внешний адаптер за телевизором или занимать им место на рабочем столе. Правда, стоит отметить, что рекомендованная цена составляет 1799 долларов — даже для мини-ПК, которые обычно дороже обычных систем, это весьма высокая стоимость. Производитель пытается компенсировать цену богатым набором характеристик и возможностей, включая возможность модернизации и расширения накопителей. Но даже так цену оправдать довольно проблематично, тем более бренд не самый известный.