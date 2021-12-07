Intel планирует сделать Mobileye публичной компанией

Intel объявила, что планирует вывести свой бизнес Mobileye на рынок, технологии компании используются производителями автомобилей и недавно она отгрузила свой 100-миллионный аппарат. Mobileye была приобретена компанией Intel около четырех лет назад и Intel планирует сохранить контрольный пакет акций компании.

Этот шаг откроет ценность Mobileye для акционеров Intel за счет создания отдельной публичной компании и будет опираться на успешный послужной список Mobileye и обслуживать ее расширенный рынок. Intel останется контрольным владельцем Mobileye и обе компании останутся стратегическими партнерами, сотрудничая в проектах, направленных на развитие вычислительной техники в автомобильном секторе. Ожидается, что к 2030 году доля полупроводников составит 20% от общего количества материалов премиум-класса. Исполнительная команда Mobileye останется, а профессор Амнон Шашуа останется генеральным директором компании.