Intel планирует сделать Mobileye публичной компанией

Этот шаг откроет ценность Mobileye для акционеров Intel за счет создания отдельной публичной компании и будет опираться на успешный послужной список Mobileye и обслуживать ее расширенный рынок. Intel останется контрольным владельцем Mobileye и обе компании останутся стратегическими партнерами, сотрудничая в проектах, направленных на развитие вычислительной техники в автомобильном секторе. Ожидается, что к 2030 году доля полупроводников составит 20% от общего количества материалов премиум-класса. Исполнительная команда Mobileye останется, а профессор Амнон Шашуа останется генеральным директором компании.