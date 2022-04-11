Intel планирует вернуться в сегмент рынка высокопроизводительных компьютеров (HEDT)

Intel планирует вернуться в сегмент рынка высокопроизводительных компьютеров (HEDT) с линейкой процессоров Alder Lake-X. Точная природа «Alder Lake-X» (ADL-X) до сих пор остается загадкой, одна из теорий гласит, что ADL-X может быть потребительским вариантом микроархитектуры «Sapphire Rapids». Учитывая, что Intel называет его «Alder Lake-X», а не «Sapphire Rapids-X», это может быть даже совершенно новый кремний для конкретного сегмента. В чем разница между ними? Все дело в ядрах.

Хотя «Alder Lake» и «Sapphire Rapids» поставляются с производительными ядрами «Golden Cove» (P-ядрами), они используют его варианты. Alder Lake имеет клиентский вариант с 1,25 МБ кэш-памяти L2, более легкой клиентской ISA и другими оптимизациями, которые позволяют ему работать на более высоких тактовых частотах. Sapphire Rapids, с другой стороны, будет использовать вариант Golden Cove для конкретного сервера, который оптимизирован для соединения Mesh, имеет 2 МБ кэш-памяти L2, ISA, относящуюся к серверу/HPC, и склонность к работе на более низких тактовых частотах скорости, чтобы поддерживать общий TDP кремния и большое количество ядер ЦП. Intel, вероятно, поняла что HEDT-процессор должен соответствовать или превосходить процессоры для обычных настольных компьютеров во всем включая игры. Следовательно, ADL-X может быть совершенно новой комбинацией процессор + плата с ядрами «Golden Cove», возможно, некоторыми кластерами E-ядра «Gracemont» и характерными функциями HEDT, такими как большее количество каналов памяти и больше линий PCIe, но самое главное, способность процессора запускать некоторые из своих P-ядер на очень высоких тактовых частотах.