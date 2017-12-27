Intel показала SSD объемом 1TB BGA небольших размеров

Как показывает информация , новый пакет на самом деле больше, чем NAND на Intel 600p SSD. Макет BGA «припоя» также идентифицирует пакет как SSD (многочиповый пакет) MCP.

Один пакет BGA можно было припаять прямо на стандартную плату M.2 PCB, однако характер конструкций BGA заключается в том, что они часто оказываются подключенными непосредственно к PCB материнской платы для ПК или (скорее всего) ноутбука.

Достаточно безопасно предположить, что Intel будет использовать новый 64-слойный Micron NAND. Samsung в начале этого месяца также анонсировала свой SSD BGA 512 ГБ eUFS, эта модель будет применяться в смартфонах.