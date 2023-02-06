Intel повысит производительность чипов Meteor Lake на 50%

Производителям процессоров достаточно тяжело привлечь внимание потенциальных покупателей в последнее время, потому что прирост производительности у новых поколений чипов достаточно мизерный — пользователям приходится буквально с увеличительным стеклом изучать результаты бенчмарков. Соответственно, в Intel решили существенно повысить производительность нового 14-го поколения чипов Core, подняв производительность Meteor Lake на 50% по сравнению с прошлым поколением — во всяком случае, об этом говорят инсайдеры. Здесь хотелось бы сделать акцент на том, что на самом деле сама компания пока что ничего не обещала и данные инсайдеров вполне могут оказаться ошибочными по целому ряду факторов, но информация всё равно интересная.

Поставщики секретной информации считают, что производитель поднимет производительность чипов поколения Meteor Lake за счёт увеличения размера кристалла, а вместе с ним и количества транзисторов. Дело в том, что сейчас у Intel нет нового технологического процесса, который бы позволил увеличить производительность процессора за счёт повышения их плотности упаковки при том же размере кристалла. Соответственно, если компания хочет повысить производительность чипов на 50%, то поколение Meteor Lake должно получить кристалл большей площади с большим количеством транзисторов. Это повышает стоимость процессора, естественно, а также существенно повышает тепловыделение при пиковых нагрузках на систему.