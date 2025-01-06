Intel представила новые процессоры поколения Arrow Lake

Флагманский чип Intel Core Ultra 9 285HX получил 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), способен разгоняться до тактовой частоты в 5,5 ГГц, имеет 4 графических ядра и нейронный процессор мощностью 13 TOPS. Этого достаточно, чтобы соответствовать концепции AI PC, но недостаточно для использования функций Microsoft Copilot Plus. Потребительские ноутбуки без фокуса на играх будут оснащены процессорами серий 200H или 200U. Чипы серии H имеют базовую мощность 28 Вт, за исключением флагманского Core Ultra 9 285H, где мощность достигает 45 Вт. Эти процессоры оснащены новым встроенным графическим процессором Intel Arc, который обеспечивает повышение графической производительности на 15% по сравнению с чипами Meteor Lake. В целом, ничего интересного.