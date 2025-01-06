Intel представила новые процессоры поколения Arrow Lake

Сегодня компания Intel официально анонсировала остальную часть семейства процессоров Arrow Lake в рамках выставки CES 2025. Новые чипы предназначены как для ультратонких ноутбуков, так и для игровых моделей, и эти мобильные процессоры будут интегрированы в большинство ноутбуков, представленных на выставке. И стоит сразу отметить, что процессоры Core Ultra 200HX нацелены на игровые ноутбуки и обеспечивают прирост производительности на 5% в однопоточных задачах и на 20% в многопоточных по сравнению с предыдущими Raptor Lake-H Refresh. Intel заявила, что новые игровые ноутбуки с современными дискретными видеокартами поступят в продажу в конце первого квартала текущего года.

Флагманский чип Intel Core Ultra 9 285HX получил 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), способен разгоняться до тактовой частоты в 5,5 ГГц, имеет 4 графических ядра и нейронный процессор мощностью 13 TOPS. Этого достаточно, чтобы соответствовать концепции AI PC, но недостаточно для использования функций Microsoft Copilot Plus. Потребительские ноутбуки без фокуса на играх будут оснащены процессорами серий 200H или 200U. Чипы серии H имеют базовую мощность 28 Вт, за исключением флагманского Core Ultra 9 285H, где мощность достигает 45 Вт. Эти процессоры оснащены новым встроенным графическим процессором Intel Arc, который обеспечивает повышение графической производительности на 15% по сравнению с чипами Meteor Lake. В целом, ничего интересного.