Intel представит новые процессоры 5 января

Intel официально объявила, что представит линейку процессоров Panther Lake в первую неделю января — презентация пройдет 5 января и совпадёт с выставкой CES 2026. Panther Lake считается одним из самых ожидаемых потребительских релизов следующего года, поскольку это первые процессоры компании, созданные на передовом техпроцессе Intel 18A. Важно и то, что серия получит серьёзные улучшения сразу в нескольких направлениях, что делает её ключевой для Intel и для будущего её потребительских продуктов. Кроме того, новая линейка предложит свежие архитектуры производительных и энергоэффективных ядер, усовершенствованную графику Xe3 Celestial и встроенный NPU пятого поколения, который выведет работу локального искусственного интеллекта на новый уровень.

Также стоит сказать, что на этот раз Intel слегка меняет схему наименований и вводит бренд Core Ultra X — уже появилось множество утечек, указывающих на модели от Core Ultra 9 до Core Ultra 5. И, конечно, на презентации ожидается большой анонс новых потребительских решений на базе этих чипов — включая ноутбуки и даже портативные игровые устройства. Вероятно, производители будут делать акцент на новом поколении, так как это практически последний шанс для компании Intel сохранить за собой лидерство хотя бы на рынке портативных компьютеров. Если же продукт окажется не таким уж интересным, как хотелось бы, можно смело забыть о доминации Intel на рынке ноутбуков — ведь у AMD давно есть чем ответить.