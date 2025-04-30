Intel прокачала встроенную графику в MSI Claw 7 AI+

Процессоры Intel Lunar Lake серии Core Ultra 200V, вышедшие в прошлом году, получили положительные Отзывы от геймеров и журналистов благодаря высокой энергоэффективности и отличной графической производительности. Особенно журналисты отмечали графику — это был первый релиз новой архитектуры Xe2, которая позже легла в основу дискретных видеокарт Arc Battlemage. И хорошая новость в том, что компания Intel продолжает активно обновлять драйверы для своих графических решений — последнее обновление ориентировано в первую очередь на встроенные графические процессоры Arc, в частности модели 140V и 130V на базе Xe2. Согласно последнему блогу Intel, данное обновление драйвера обеспечивает ещё больший прирост производительности в играх.

В рамках демонстрации Intel протестировала портативную консоль MSI Claw 7 AI+ с процессором Core Ultra 7 268V, в котором используется встроенная графика Arc 140V. Этот девайс — один из ключевых продуктов на платформе Core Ultra 2. Тестирование проводилось с использованием нового драйвера версии 6734 и предыдущей версии 6732 при ограничении мощности в 17 Вт, что характерно для мобильных устройств. В девяти протестированных играх средний прирост FPS составил 10%. Это очередное доказательство того, что графическое подразделение Intel активно работает над оптимизацией под портативные платформы. Важно, что обновление драйвера будет доступно не только для MSI Claw 7 AI+ и будущей Claw 8 AI+, но и для всех устройств с графикой Arc 140V и 130V.