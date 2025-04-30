Intel прокачала встроенную графику в MSI Claw 7 AI+

Процессоры Intel Lunar Lake серии Core Ultra 200V, вышедшие в прошлом году, получили положительные Отзывы от геймеров и журналистов благодаря высокой энергоэффективности и отличной графической производительности. Особенно журналисты отмечали графику — это был первый релиз новой архитектуры Xe2, которая позже легла в основу дискретных видеокарт Arc Battlemage. И хорошая новость в том, что компания Intel продолжает активно обновлять драйверы для своих графических решений — последнее обновление ориентировано в первую очередь на встроенные графические процессоры Arc, в частности модели 140V и 130V на базе Xe2. Согласно последнему блогу Intel, данное обновление драйвера обеспечивает ещё больший прирост производительности в играх.

В рамках демонстрации Intel протестировала портативную консоль MSI Claw 7 AI+ с процессором Core Ultra 7 268V, в котором используется встроенная графика Arc 140V. Этот девайс — один из ключевых продуктов на платформе Core Ultra 2. Тестирование проводилось с использованием нового драйвера версии 6734 и предыдущей версии 6732 при ограничении мощности в 17 Вт, что характерно для мобильных устройств. В девяти протестированных играх средний прирост FPS составил 10%. Это очередное доказательство того, что графическое подразделение Intel активно работает над оптимизацией под портативные платформы. Важно, что обновление драйвера будет доступно не только для MSI Claw 7 AI+ и будущей Claw 8 AI+, но и для всех устройств с графикой Arc 140V и 130V.
Nintendo Switch 2 выпустят 2 апреля…
Сегодня крупная торговая сеть Best Buy в Канаде случайно раскрыла дату начала предзаказов на новую портат…
Intel получила контракт на производство чипов для Switch 3…
С начала года настроения вокруг Intel остаются в основном позитивными — инвесторы рассчитывают, что новая…
PlayStation Network умерла из-за сбоя…
После масштабного сбоя в работе PlayStation Network, который завершился вчера, компания Sony официально о…
Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 работает с DLSS…
Cyberpunk 2077 станет первой игрой, официально использующей технологию апскейлинга изображения NVIDIA DLS…
Nintendo Switch 2 получит более плавный магазин игр…
Если вам не нравилось заходить в цифровой магазин eShop на оригинальной Nintendo Switch из-за его медленн…
PlayStation VR 2 подешевел на 150 долларов…
Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Sony снижает цену на гарнитуру PlayStation V…
Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал…
Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и …
Nintendo выпустила новый Pro Controller…
Сегодня компания Nintendo представила обновлённый Pro Controller для недавно анонсированной консоли Switc…
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor