Intel проведёт презентацию новых процессоров 17 октября

По информации издания VideoCardz, компания Intel собирается выпустить процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh для настольных ПК уже 17 октября 2023 года. Традиционно Intel начинает выпуск новых процессоров для настольных ПК с процессоров с разблокированным множителем, ориентированных на энтузиастов, а более простые модели появятся позже. По имеющимся данным, 17 октября Intel выпустит три новых процессора для — флагманские процессоры Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF и Core i5-14600K/KF, которые имеют все шансы стать одними из лучших процессоров для игр. Эти процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами Intel 600-й и Intel 700-й серий при наличии соответствующего BIOS.

Следует помнить, что мы имеем дело с неофициальной информацией, которая может быть неточной. Кроме того, Intel ещё может изменить свои планы, поскольку до предполагаемой официальной презентации ещё больше месяца. Важно отметить, что хотя процессоры Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh основаны на том же кристалле, что и их предшественники, новое семейство процессоров обещает значительные преимущества в производительности по сравнению с существующими продуктами Intel. В новом флагмане увеличены тактовые частоты высокопроизводительных и энергоэффективных ядер, что позволит повысить производительность как в однопоточных, так и в многопоточных рабочих нагрузках. Вопрос только в конечной стоимости и ответе конкурентов.