Intel проведёт презентацию новых процессоров 17 октября

Следует помнить, что мы имеем дело с неофициальной информацией, которая может быть неточной. Кроме того, Intel ещё может изменить свои планы, поскольку до предполагаемой официальной презентации ещё больше месяца. Важно отметить, что хотя процессоры Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh основаны на том же кристалле, что и их предшественники, новое семейство процессоров обещает значительные преимущества в производительности по сравнению с существующими продуктами Intel. В новом флагмане увеличены тактовые частоты высокопроизводительных и энергоэффективных ядер, что позволит повысить производительность как в однопоточных, так и в многопоточных рабочих нагрузках. Вопрос только в конечной стоимости и ответе конкурентов.