Intel разработала геймпад для облачного сервиса

Компания Intel запатентовала собственный геймпад.

Патент дизайна контроллера, компания Intel Corporation зарегистрировала уже в 2018 году. С виду контроллер напоминает смесь геймпадов от Xbox One и PlayStation 4. Расположение кнопок управления и стиков позаимствовали с контроллера игровой системы Sony, а вот внешнею форму и триггеры позаимствовали у Microsoft.

Ещё судя по патенту, геймпад получил сенсорную панель. Плюс ко всему этому еще разработчики Intel добавили геймпаду кнопки для управления мультимедиа.