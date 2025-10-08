Intel сделает новый мобильные чипы более энергоэффективными

Появились первые подробности о грядущем поколении процессоров Intel Panther Lake, и, судя по ранним данным, мобильная платформа обещает впечатляющие показатели энергоэффективности. Panther Lake станет одним из самых важных запусков для Intel за последние годы, поскольку это первая потребительская линейка, созданная на техпроцессе 18A. Для компании этот релиз критически важен — доля Intel на рынке персональных и мобильных устройств постепенно сокращается, и Panther Lake рассматривается как шанс вернуть конкурентные позиции. Согласно данным агентства Reuters, новые процессоры обеспечат на тридцать процентов выше энергоэффективность по сравнению с нынешним поколением Lunar Lake, а также до пятидесяти процентов прироста вычислительной мощности в задачах, требующих высокой производительности при работе с данными.

Хотя пока данные не сопровождаются техническими деталями, они демонстрируют стремление Intel создать мобильную платформу, способную нарушить баланс сил на рынке. Дело в том, что компания не может выпустить просто более энергоэффективные процессоры — современным пользователям этого банально мало, они хотят больше производительности при работе с искусственным интеллектом, хотят больше мощности при выполнении базовых задач. Так что «синим» придётся дать им эту производительность, иначе конкуренты победят в гонке технологий. И, по словам источников, близких к Intel, чипы Panther Lake появятся в начале 2026 года.