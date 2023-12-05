Intel выиграла в суде и не будет платить 2 млрд долларов

Компания Intel, ведущий производитель процессоров в мире, добилась значительной победы в суде — сегодня суд апелляционной инстанции отменил штраф в размере 2,18 миллиарда долларов, наложенный на неё в 2021 году. Этот штраф был связан с основными компонентами систем управления энергопотреблением и производительностью микросхем, который был предъявлен в рамках иска, поданного компанией VLSI Technology, фирмой по лицензированию интеллектуальной собственности. Иск, поданный VLSI, касался двух патентов, принадлежащих VLSI. Они касались элементов системы напряжений, благодаря которым процессор и его память питаются от электрической сети, и разделения энергии между несколькими процессорами на одной плате. По первому патенту Апелляционный суд счёл недостаточными доказательства того, что Intel нарушила интеллектуальную собственность VLSI. В

Что касается второго патента, относящегося к многопроцессорной системе, суд согласился с утверждением Intel о том, что, хотя нарушение действительно присутствует, методика определения размера вознаграждения была неправильной. Так что суд решил пересмотреть штрафные санкции в отношении компании Intel и теперь активно работает над тем, чтобы представить новый штраф, но он уже будет меньше. Но в любом случае это огромная победа, потому что Intel сможет сэкономить миллиарды долларов. Для компании, которая сейчас не в лучшем состоянии, это очень важный момент — средства ей ещё понадобятся.