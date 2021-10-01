Intel выпускает нейроморфный процессор нового поколения

Несмотря на свое название, нейронные сети лишь отдаленно связаны с теми вещами, которые вы можете найти в мозге. Хотя их организация и способ передачи данных через уровни обработки могут иметь некоторое общее сходство с сетями реальных нейронов, данные и выполняемые в них вычисления будут выглядеть очень знакомыми для стандартного процессора.

Intel выпустила новейшую версию своего нейроморфного оборудования под названием Loihi. В новом выпуске есть то, что вы ожидаете от Intel: лучший процессор и некоторые базовые вычислительные улучшения. Но он также имеет некоторые фундаментальные аппаратные изменения, которые позволят ему запускать совершенно новые классы алгоритмов. И хотя Loihi пока остается продуктом, ориентированным на исследования, Intel также выпускает компилятор, который, как она надеется, будет способствовать более широкому распространению.

Чип Loihi предыдущего поколения содержит 128 отдельных ядер, соединенных сетью связи. Каждое из этих ядер имеет большое количество отдельных «нейронов» или исполнительных единиц. Каждый из этих нейронов может получать входные данные в виде импульсов от любого другого нейрона - соседа в том же ядре, блока в другом ядре на том же чипе или от другого чипа целиком. Нейрон интегрирует импульсы, которые он получает с течением времени, и, в зависимости от запрограммированного поведения, использует это, чтобы определить, когда отправлять собственные импульсы тем нейронам, с которыми он связан.

Вся передача сигналов всплеска происходит асинхронно. Через определенные промежутки времени встроенные ядра x86 на одном чипе вызывают синхронизацию. В этот момент нейрон изменит веса своих различных связей - по сути, сколько внимания нужно уделять всем отдельным нейронам, которые посылают ему сигналы.

В более ранней версии Loihi шип просто нес один бит информации. Нейрон регистрировался только тогда, когда он его получил.

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