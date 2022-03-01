Intel выпускает новые процессоры Xeon D-2700 и Xeon D-1700

Новые процессоры Intel Xeon D-2700 и Xeon D-1700 основаны на микроархитектуре Intel Sunny Cove и поддерживают последние усовершенствования набора инструкций компании, таких как Intel QAT, SGX, TME, AVX-512, в том числе VNNI/DL Boos и поддержку технологии TSN/TCC.

Xeon D 1700 предлагает от 2 до 10 ядер и до 15 МБ кэш-памяти, линейка Xeon D 2700-й серии имеет от 4 до 20 ядер и до 30 МБ кэш-памяти. Процессоры поддерживают до 4 каналов DDR4 (3200 МГц) с максимальным объемом оперативной памяти до 1 ТБ и до 64 линии PCIe 4.0, а также и обеспечивают пропускную способность Ethernet до 100GbE. TDP новых SoC составляет от 25 до 129 Вт. Всего в серии Xeon D-1700/2700 будет 36 процессоров.

Новые процессоры обеспечивают масштабируемость, интеллектуальность, экономичность и надежность, необходимые периферийным сетям следующего поколения. По данным Intel, более 70 фирм, включая Cisco, Juniper Networks и Rakuten Symphony, планируют создавать серверы на базе процессоров Intel Xeon D-1700 и Xeon D-2700.

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