Intel выпускает процессор Xeon D

Растущие возможности для сетевой и пограничной инфраструктуры достигнут 77 миллиардов долларов к 2026 году, и ожидается, что к 2025 году более 50% данных будут создаваться и обрабатываться за пределами традиционных центров обработки данных. Предвосхищая эти тенденции, новый процессор Intel Xeon D включает в себя особые возможности для удовлетворения уникальных требований к рабочей нагрузке программно-определяемой сети и периферии.
Созданные для самых требовательных сценариев использования, таких как устройства безопасности, корпоративные маршрутизаторы и коммутаторы, облачные хранилища, беспроводные сети, логические выводы ИИ и пограничные серверы, они обеспечивают непревзойденную производительность благодаря встроенной технологии Intel Ethernet, технологии Intel QuickAssist, расширениям Intel Software Guard и Ускорение ИИ с помощью Intel AVX-512.
Два новых дополнения к семейству процессоров Intel для сетевых и периферийных устройств, Intel Xeon D-2700 и Intel Xeon D-1700, предназначены для заказчиков там, где им больше всего нужны вычисления: в защищенных средах с ограниченным пространством и мощностью. Они отличаются надежностью промышленного класса, множеством аппаратных функций безопасности и до 56 высокоскоростных линий PCIe для поддержки сетей с высокой пропускной способностью до 100 Гбит Ethernet. Intel Xeon D-1700 масштабируется от 4 до 10 ядер, а Intel Xeon D-2700 масштабируется от 4 до 20 ядер, предоставляя заказчикам широкий набор платформ для адаптации решений для требуемых вычислений и производительности.