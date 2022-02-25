Intel выпускает процессор Xeon D

Сегодня, в преддверии MWC Barcelona 2022, Intel представила новые процессоры Intel Xeon D: D-2700 и D-1700. Это новейшая система на кристалле (SoC) Intel, созданная для программно-определяемой сети и периферии, с интегрированным искусственным интеллектом и криптоускорением, встроенным Ethernet, поддержкой Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) и Time Sensitive Networking (TSN) и надежностью промышленного класса. Новые процессоры Intel Xeon D расширяют вычислительные возможности за счет ускорения за пределами основного центра обработки данных, повышая общую производительность для ключевых сетевых и периферийных применений и рабочих нагрузок.

Растущие возможности для сетевой и пограничной инфраструктуры достигнут 77 миллиардов долларов к 2026 году, и ожидается, что к 2025 году более 50% данных будут создаваться и обрабатываться за пределами традиционных центров обработки данных. Предвосхищая эти тенденции, новый процессор Intel Xeon D включает в себя особые возможности для удовлетворения уникальных требований к рабочей нагрузке программно-определяемой сети и периферии.

Созданные для самых требовательных сценариев использования, таких как устройства безопасности, корпоративные маршрутизаторы и коммутаторы, облачные хранилища, беспроводные сети, логические выводы ИИ и пограничные серверы, они обеспечивают непревзойденную производительность благодаря встроенной технологии Intel Ethernet, технологии Intel QuickAssist, расширениям Intel Software Guard и Ускорение ИИ с помощью Intel AVX-512.

Два новых дополнения к семейству процессоров Intel для сетевых и периферийных устройств, Intel Xeon D-2700 и Intel Xeon D-1700, предназначены для заказчиков там, где им больше всего нужны вычисления: в защищенных средах с ограниченным пространством и мощностью. Они отличаются надежностью промышленного класса, множеством аппаратных функций безопасности и до 56 высокоскоростных линий PCIe для поддержки сетей с высокой пропускной способностью до 100 Гбит Ethernet. Intel Xeon D-1700 масштабируется от 4 до 10 ядер, а Intel Xeon D-2700 масштабируется от 4 до 20 ядер, предоставляя заказчикам широкий набор платформ для адаптации решений для требуемых вычислений и производительности.