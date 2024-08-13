Intel выпустила патч микрокода для процессоров 13-го и 14-го поколений

Недавно компания Intel выпустила новый патч микрокода для устранения проблем с нестабильностью процессоров 14-го и 13-го поколений. И после ряда обновлений кажется, что патч 0x129 действительно успешно справился с задачей, так что сотрудники компании неплохо поработали, но тестировали они новый микрокод исключительно в рамках операционной системы Windows. Теперь, благодаря изданию Phoronix, этот микрокод был протестирован на Linux, чтобы выяснить, есть ли снижение производительности на этой платформе после выхода апдейта. Журналисты издания Phoronix провели целых 188 тестов, чтобы оценить эффективность нового микрокода, и сравнили результаты с предшествующей версией 0x125.

И в тесте 3DMark Wild Life Extreme, например, новый микрокод не показал признаков ухудшения производительности, плюс был зафиксирован незначительный, но всё же прирост FPS. Тестирование также проводилось в 7-Zip Compression, PyPerformance, PyBench, Crypsetup и Perl Benchmarks, которые проверяют различные элементы процессора, включая блоки вычислений с плавающей точкой и наборы команд ISA. Во всех приложениях никаких изменений в производительности замечено не было. Это хорошая новость, потому что многие пользователи сильно переживали о том, что приобретённый ими процессор после обновления микрокода потеряет производительность. Нет, переживать относительно этого вопроса не стоит, хотя репутация у производителя теперь сильно запятнана.
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