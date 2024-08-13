Intel выпустила патч микрокода для процессоров 13-го и 14-го поколений

И в тесте 3DMark Wild Life Extreme, например, новый микрокод не показал признаков ухудшения производительности, плюс был зафиксирован незначительный, но всё же прирост FPS. Тестирование также проводилось в 7-Zip Compression, PyPerformance, PyBench, Crypsetup и Perl Benchmarks, которые проверяют различные элементы процессора, включая блоки вычислений с плавающей точкой и наборы команд ISA. Во всех приложениях никаких изменений в производительности замечено не было. Это хорошая новость, потому что многие пользователи сильно переживали о том, что приобретённый ими процессор после обновления микрокода потеряет производительность. Нет, переживать относительно этого вопроса не стоит, хотя репутация у производителя теперь сильно запятнана.