Intel выпустит новую архитектуру сначала для десктопных ПК

Подход Intel к выводу новых технологий центральных процессоров на рынок заметно отличается от стратегии AMD. Роберт Халлок, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intel, подтвердил, что компания в первую очередь делает ставку на выпуск новых архитектур именно в десктопном сегменте, фактически намекая на следующее поколение процессоров Nova Lake-S. В отличие от AMD, которая традиционно сначала внедряет новые архитектурные решения в серверные процессоры, Intel сначала выводит их на рынок десктопных компьютеров. Позднее те же ядра появятся в серверных Xeon, но энтузиасты получат к ним доступ раньше. Это означает, что ядра Coyote Cove P-Core и Arctic Wolf E-Core дебютируют именно в десктопной платформе. Для сравнения, AMD начнёт внедрение архитектуры Zen 6 с серверных EPYC Venice, а уже затем новые ядра доберутся до потребительских процессоров.

«Если посмотреть на нашу собственную дорожную карту, у нас появилось новое ядро, и сначала оно выйдет для десктопных компьютеров. Надеюсь, энтузиасты сами сделают выводы из этого, а больше я ничего сказать не могу», — заявил Роберт Халлок. При этом это вовсе не означает, что серверные Xeon 7 Diamond Rapids останутся без ядер Coyote Cove. Они также получат новую архитектуру, однако серверная платформа появится уже после того, как энтузиасты получат доступ к передовым решениям на рынке. Ожидается, что выпуск Nova Lake-S начнётся в январе 2027 года — серверные решения появятся ближе к концу года.