Intel выпустит процессоры Gemini Lake в ноябре этого года

В ноябре 2019 года Intel готовит к выпуску процессоры следующего поколения Pentium Silver и Celeron с низким энергопотреблением Gemini Lake Refresh. Два ключевых варианта кремния, J и N. Вариант J предназначен для настольных ПК и AIO с низким энергопотреблением, а вариант N предназначен для ноутбуков, планшетов и других портативных компьютеров.

SoC "Gemini Lake Refresh" построены на новейшем 14 нм узле Intel и содержат до четырех процессорных ядер "Goldmont Plus" и ту же графику Intel UHD, но предлагают значительно более высокую тактовую частоту как для процессорных ядер, так и для iGPU. Лидером является Pentium Silver J5040 с тактовой частотой 2,00 ГГц и усилением до 3,20 ГГц. Этот чип следует за J5005, который работает на частоте 1,50 ГГц с усилением 2,80 ГГц.