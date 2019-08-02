Intel возобновил сотрудничество с Huawei

2019-08-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Intel-Huawei; [64]
Похоже, в отношениях США и китайской компании Huawei действительно наступила оттепель, как и обещал президент Дональд Трамп. По крайней мере, один из крупных поставщиков — Intel — уже возобновил сотрудничество с Huawei.

После введения санкций компания Intel отказалась поставлять Huawei комплектующие от гаджетов. Но теперь генеральный директор Intel Роберт Свон (Bob Swan) подтвердил журналистам, что во втором квартале компания возобновила поставки.

В первую очередь, это процессоры для ноутбуков. Представители Intel говорят, что действовали в рамках законодательства и обратились за разрешением к правительству США. Власти разрешили продавать чипы «общего назначения», которые не должны представлять угрозы для национальной безопасности страны.

Недели назад суббренд Huawei Honor представил ноутбук MagicBook Pro с процессорами Intel Core 8-го поколения.


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