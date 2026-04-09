Intel заключила партнёрское соглашение с Google

Intel и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, направленном на развитие следующего поколения инфраструктуры для ИИ и облачных вычислений. В рамках партнёрства Intel и Google синхронизируют работу над несколькими поколениями процессоров Intel Xeon, чтобы повысить производительность, энергоэффективность и снизить совокупную стоимость владения в глобальной инфраструктуре Google. Google Cloud продолжает активно использовать процессоры Intel Xeon в своих серверах, оптимизированных под разные типы нагрузок, включая новейшие Intel Xeon 6. Эти платформы подходят для широкого спектра задач — от координации масштабного обучения ИИ до чувствительных к задержкам сценариев инференса и стандартных вычислений.

Параллельно компании расширяют совместную разработку кастомных IPU — специализированных ASIC-ускорителей. Эти решения берут на себя задачи, связанные с сетью, хранением данных и безопасностью, разгружая процессоры. В результате повышается эффективность использования ресурсов, улучшается предсказуемость производительности и оптимизируется работа гипермасштабируемых ИИ-систем. Это довольно важный момент, так как компания Intel длительное время оставалась аутсайдером на рынке ИИ-технологий, но теперь производитель начал активно набирать обороты в этом направлении, демонстрируя колоссальное количество партнёрских соглашений с крупными компаниями. Это должно существенно изменить ситуацию на рынке.
Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus…
Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по сло…
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
Huawei прокачала Ascend 950PR, чтобы конкурировать с NVIDIA…
Китайские компании уже давно пытаются пошатнуть доминирование NVIDIA на рынке вычислительных чипов, но, н…
Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер…
Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожид…
В сети засветился новый процессор Intel без встроенной графи…
До финального релиза обновлённой линейки Intel Arrow Lake Refresh остаются считанные недели, и новые данн…
Intel вновь повысит цены на свои процессоры…
Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналити…
Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus…
После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила названи…
Новые чипы Intel получат улучшенную систему крепления кулера…
В новой серии утечек о будущих процессорах Intel Nova Lake стало известно, что десктопные версии Nova Lak…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor