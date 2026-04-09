Intel заключила партнёрское соглашение с Google

Intel и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, направленном на развитие следующего поколения инфраструктуры для ИИ и облачных вычислений. В рамках партнёрства Intel и Google синхронизируют работу над несколькими поколениями процессоров Intel Xeon, чтобы повысить производительность, энергоэффективность и снизить совокупную стоимость владения в глобальной инфраструктуре Google. Google Cloud продолжает активно использовать процессоры Intel Xeon в своих серверах, оптимизированных под разные типы нагрузок, включая новейшие Intel Xeon 6. Эти платформы подходят для широкого спектра задач — от координации масштабного обучения ИИ до чувствительных к задержкам сценариев инференса и стандартных вычислений.

Параллельно компании расширяют совместную разработку кастомных IPU — специализированных ASIC-ускорителей. Эти решения берут на себя задачи, связанные с сетью, хранением данных и безопасностью, разгружая процессоры. В результате повышается эффективность использования ресурсов, улучшается предсказуемость производительности и оптимизируется работа гипермасштабируемых ИИ-систем. Это довольно важный момент, так как компания Intel длительное время оставалась аутсайдером на рынке ИИ-технологий, но теперь производитель начал активно набирать обороты в этом направлении, демонстрируя колоссальное количество партнёрских соглашений с крупными компаниями. Это должно существенно изменить ситуацию на рынке.