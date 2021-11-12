Интеллектуальная батарея blipOne может запитать ваш дом в чрезвычайных ситуациях

blipOne - это уникальная домашняя умная батарея, специально разработанная для обеспечения питания основных электроприборов по всему дому, когда это необходимо в случае отключения электроэнергии и аварийных отключений. Экологичная Интеллектуальная батарея не требует профессиональной установки и может быть установлена там, где нужно электричество.

Благодаря отсутствию установки, вы можете взять его с собой, где бы вы ни жили, и его можно легко использовать по всему дому. После быстрой настройки учетной записи подключите blipOne к любой стандартной розетке, чтобы сразу начать накапливать энергию. Используя передовые алгоритмы и бесплатное приложение, blipOne подключается к вашей системе тарифов за коммунальные услуги. Он проверяет ваш тарифный план и использует цены на электроэнергию, которые меняются в течение дня.

Он прошел 40 испытаний на надежность и безопасность и соответствует всем необходимым сертификатам. Чистая энергия, эквивалентная переменному току, обеспечивает безопасное и качественное питание переменного тока для защиты ваших устройств и электроники.
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