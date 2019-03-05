Интеллектуальная камера Ring Stick Up

Добавьте дополнительную безопасность там, где это необходимо, с помощью проводной интеллектуальной камеры безопасности Ring Stick Up.

Это устройство позволяет контролировать любую среду предоставляя HD-видео 1080p. Stick Up Cam Wired позволяет следить за вашим домом с помощью Live View и мобильных уведомлений. Благодаря двустороннему разговору камера позволит вам слышать и говорить с кем-либо дома. Stick Up Cam Wired питается через микро-USB или через Ethernet. Кроме того, прилагаемый инструментарий дает вам все необходимое для быстрой настройки камеры.

В комплект входит регулируемый монтажный кронштейн, чтобы выбрать идеальное место для установки. В сочетании с интеграцией Alexa интеллектуальная камера реагирует на ваш голос для громкой связи.