Интеллектуальная метеостанция WittBoy

WittBoy - это интеллектуальная метеостанция создана для того чтобы с легкостью контролировать погоду у себя дома. WittBoy может стать новой и уникальной метеостанцией для вас, чтобы оповещать вас и вашу семью с помощью мгновенного оповещения. Как нетребовательное устройство на солнечной энергии, вы можете легко установить его на крыше вашего дома, в саду или на подъездной дорожке. Ваша частная метеостанция будет собирать данные о температуре, влажности, направлении и скорости ветра, уровне освещенности и ультрафиолетового излучения, а также об осадках и сообщать данные через приложение ecowitt или веб-сайт ecowitt.net

WittBoy оснащен тактильным датчиком дождя, который точно измеряет количество осадков в деталях: с функциями обнаружения дождя. WittBoy работает на солнечной энергии. Вам больше не нужно заботиться об аккумуляторе который нужно менять или заряжать своевременно, а в случае продолжительных дождливых дней включатся его резервные батареи, чтобы поддерживать его работоспособность.