Привет из будущего! Представляем вашему вниманию интеллектуальный туалет Kohler Numi 2.0. Этот умный туалет, сочетающий в себе комфорт и развлечение, может похвастаться впечатляющей атмосферой благодаря встроенным динамикам объемного звучания, а также декоративную подсветку.

Теперь вы сможете сосредоточиться на более важных делах, под музыку. Также Kohler Numi 2.0 работает с вашим голосом, с помощью команды Alexa, вы можете запустить свой любимый плейлист и установить свет по вашему желанию. К сожалению смывать за вас он не будет. Numi 2.0 комплектуется туалетным набором Kohler PureWarmth, теперь вам больше не придется садиться на холодное сиденье унитаза.