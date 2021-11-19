Интервальное увлажнение – инновационное решение в увлажнении воздуха от Starwind

Комфортный уровень влажности в помещении составляет 40-60%. Его сложно поддерживать при включенном отоплении, нагревании воздуха тепловыми приборами или при работающем кондиционере – ведь все они «сушат» воздух. Сухой воздух негативно влияет на состояние человека, домашних животных, растений и предметы интерьера.

Увлажнители воздуха компенсируют недостаток влажности и создают здоровый микроклимат дома и в офисе. Поддерживая его, исчезнут проблемы с сухостью кожи и слизистых, вернется спокойный сон, перестанут рассыхаться напольные покрытия и мебель.

Увлажнители просты и удобны в использовании. Единственное требование к работе – достаточный уровень воды в резервуаре, за которым приходится следить, регулярно подливая воду.

Инженеры Starwind первыми среди производителей климатической техники нашли решение, которое продлевает время работы увлажнителя независимо от интенсивности увлажнения. В ультразвуковых увлажнителях Starwind SHC2315 и SHC2325 реализован режим интервального увлажнения воздуха: прибор делает минутную паузу между выбранным режимом работы – 1, 3 или 5 минут.

Режим интервального увлажнения обеспечивает более долгое время работы по сравнению с режимами постоянного увлажнения и существенно экономит расход электроэнергии – при паузах снижается ее потребление. Кроме того, в увлажнителях Starwind SHC2315 и SHC2325 предусмотрен «Ночной режим», отключающий всю световую индикацию дисплея – ничто не будет мешать спокойному отдыху.

Наслаждайтесь правильным микроклиматом круглый год. Увлажнители воздуха Starwind помогут создать комфортные условия для работы и отдыха.

Комментарии и отзывы Starwind SHC2315
Какие гаджеты можно купить в интернет-магазине гаджетов Сяом…
Какие гаджеты можно купить в интернет-магазине гаджетов СяомКомпания Deerma специализируется на производстве и реализации мелкой бытовой техники с инновационными …
CANDY обновляет модельный ряд кухонных вытяжек…
CANDY обновляет модельный ряд кухонных вытяжек
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессион…
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. ПрофессионСегодня в центре внимания у нас стайлер PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO из линейки профессиональных пр…
Настольный фрезерный станок с ЧПУ SHAPEROO 2025…
Настольный фрезерный станок с ЧПУ SHAPEROO 2025SHAPEROO 2025 - это новый настольный фрезерный станок с ЧПУ, который был запущен на Kickstarter в этом ме…
Бесшумный вентилятор Breez…
Бесшумный вентилятор BreezBreez - это новый вентилятор, которым можно управлять несколькими уникальными способами с помощью сопутст…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанног…
NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанногNIX позиционируется как самая маленькая в мире портативная стиральная машина барабанного типа «все в одно…
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI +…
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI +Samsung запустила свой новый робот-пылесос в Великобритании, Samsung Jet Bot AI + и устройство будет прод…
Беспроводная кофеварка Laekerrt Wireless…
Беспроводная кофеварка Laekerrt WirelessСегодня на Kickstarter представили беспроводную кофеварку быстрого приготовления Laekerrt Wireless. Laeke…
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым масломОбзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor