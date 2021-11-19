Интервальное увлажнение – инновационное решение в увлажнении воздуха от Starwind

Комфортный уровень влажности в помещении составляет 40-60%. Его сложно поддерживать при включенном отоплении, нагревании воздуха тепловыми приборами или при работающем кондиционере – ведь все они «сушат» воздух. Сухой воздух негативно влияет на состояние человека, домашних животных, растений и предметы интерьера.

Увлажнители воздуха компенсируют недостаток влажности и создают здоровый микроклимат дома и в офисе. Поддерживая его, исчезнут проблемы с сухостью кожи и слизистых, вернется спокойный сон, перестанут рассыхаться напольные покрытия и мебель.Увлажнители просты и удобны в использовании. Единственное требование к работе – достаточный уровень воды в резервуаре, за которым приходится следить, регулярно подливая воду.Инженеры Starwind первыми среди производителей климатической техники нашли решение, которое продлевает время работы увлажнителя независимо от интенсивности увлажнения. В ультразвуковых увлажнителях Starwind SHC2315 и SHC2325 реализован режим интервального увлажнения воздуха: прибор делает минутную паузу между выбранным режимом работы – 1, 3 или 5 минут.

Режим интервального увлажнения обеспечивает более долгое время работы по сравнению с режимами постоянного увлажнения и существенно экономит расход электроэнергии – при паузах снижается ее потребление. Кроме того, в увлажнителях Starwind SHC2315 и SHC2325 предусмотрен «Ночной режим», отключающий всю световую индикацию дисплея – ничто не будет мешать спокойному отдыху.Наслаждайтесь правильным микроклиматом круглый год. Увлажнители воздуха Starwind помогут создать комфортные условия для работы и отдыха.