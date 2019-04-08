Инвентарь Александра Головина в Steam стоит 2 млн рублей

Стоимость вещей CS:GO и Dota 2 в инвентаре футболиста Александра Головина составляет почти 2 млн рублей. Об этом рассказал телеграм-канал CYEBRSLOVO. Аккаунт игрока в Steam нашли после публикации интервью, которое он дал журналисту Евгению Савину.

В его инвентаре почти 3 тыс. предметов из Dota 2 и 200 — из CS:GO. У футболиста есть много редких скинов, включая ножи и винтовку AWP | Dragon Lore в качестве «Прямо с завода». Общая стоимость предметов составила ~$29 170

Александр Головин — большой поклонник видеоигр и киберспорта, о чем он неоднократно рассказывал.