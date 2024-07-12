Инженер создал Nintendo Switch Lite с OLED-экраном

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что энтузиаст решил разработать крайне необычную модификацию для портативной консоли Nintendo Switch Lite — он решил улучшить приставку при помощи OLED-экрана. Данный проект разрабатывался несколько месяцев, а сегодня инженер поделился информацией о том, как у него идут дела, и даже показал видео с тем, как выглядит текущая версия портативной консоли с новым дисплеем. Специалист показал OLED-экран с игрой Zelda: Tears of the Kingdom и сравнил эту консоль с обычной Switch Lite и Switch OLED. Цвета у модифицированной модели выглядят более насыщенными по сравнению с обычной Lite и в целом данный экран гораздо лучше по всем направлениям, что в целом вполне ожидаемо.

Дело в том, что в случае с портативными игровыми консолями OLED-экран всегда является лучшим выбором в сравнении с LCD-технологией, но не каждый производитель готов использовать данный тип матрицы из-за того, что OLED-матрица стоит заметно дороже и требует определённых настроек. Но, к сожалению, массового внедрения OLED-матрицы в Lite-консоль пока что ждать не стоит — Nintendo Switch Lite не получит аппаратных обновлений и остается с LCD-экраном в ближайшем будущем, потому что производитель хочет сохранить эту фишку для второго поколения старшей портативной игровой приставки. Да и для Lite-версии, которую создавали явно с упором на доступность, это чрезмерная роскошь, которая доступна лишь авторам модификации.